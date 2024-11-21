新光三越台北站前店周年慶11／28登場，全館累計滿5000元送5000點skm points，化妝品單筆滿2000元送2000點skm points，大家電／法雅客／[i]Store單筆滿萬元送5000點skm points、首七日skm pay加碼滿萬元送萬點skm points，回饋的點數不僅可折抵消費，還可兌換夢幻夯品，包括最新款iPhone 16 pro、iPad Air 6、Dyson吸塵器與吹風機等。

新光三越台北站前店超狂點數盛典，荷蘭公主多功能陶瓷料理鍋，扣1萬2800點，原價3990元。（新光三越提供）

而消費者最期待的贈獎，也是誠意滿滿，新光三越台北站前店祭出年度最狂知名家電天天卡友禮，有象印IH電子鍋、PS5、伊萊克斯清淨機、國際牌電器壓力鍋等高規格好禮。

新光三越台北站前店冬日夯品下殺52折，BYHUE皮製長靴特價6680元，原價1萬2800元。（新光三越提供）

此外，商品方面也力求打造「下殺最有感的周年慶」，包括「ONLY商品豪華陣容」推出最強獨家價、每日夯品限時搶，還有耶誕限定彩妝2折起等。家用回饋也有感，旗艦家電加碼再回饋，人氣家電買機送機，暖冬必備的電暖器及除溼機全面優惠中，再推出名寢、按摩椅再加碼贈回饋金，搭配天天卡友禮與周慶滿千送千點。