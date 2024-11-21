烏克蘭與俄羅斯交戰33個月，本周戰事急遽升級，烏方接連使用美國陸軍戰術飛彈、英國暴風影飛彈攻擊俄羅斯領土，俄方周四以洲際彈道飛彈轟炸烏克蘭中部。南韓外交部周四（21日）宣布，自周五（22日）凌晨0時起，針對俄羅斯西南部與烏克蘭接壤的庫斯克州（Kursk）全域發布4級旅行警示。這是南韓最高級別的旅遊警示，具體意義就是禁止赴4級警示區旅行。執意赴當地的公民，當局將以《護照法》與其他規定處罰。

綜合南韓《中央日報》、韓聯社報導，南韓曾對俄羅斯5個州的邊境地區發布4級旅遊警示，包括羅斯托夫州（Rostov）、貝爾哥羅德（Belgorod）、佛洛尼斯（Voronezh）、庫斯克、布揚斯克（Bryansk）5州，4級警示令指定上述5州與烏克蘭邊界30公里之內的範圍禁止旅行。本次則是把庫斯克州的禁令擴大到全州範圍。南韓外交部要求韓國公民取消前往前述區域的旅行計畫。

北高加索（車臣）地區與部分接壤烏克蘭的地帶，則列為3級警示區域。

南韓外交部宣布，11月22日起針對俄羅斯與烏克蘭接壤的庫斯克州全境發布4級旅遊警示，禁止公民赴當地旅行。（示意圖：shutterstock／達志）

俄羅斯2024年2月24日針對鄰國烏克蘭發動「特殊軍事行動」，戰事已持續超過1000天。庫斯克州是今年8月受到烏軍進攻的俄國領土，今年10月烏克蘭、南韓先後宣稱北韓派兵支援俄軍，北韓官兵部署地點就是庫斯克州邊境。南韓情報當局「國家情報院」稱，北韓部隊約1.1萬人在俄國東北部受訓之後，已於10月底部署到庫斯克州邊境，俄方準備動員俄朝聯軍5萬人收復遭烏軍佔領的庫斯克州領土。

北韓領導人金正恩遲遲沒有正面承認提供軍事裝備與兵力支援俄羅斯與烏克蘭作戰。美聯社報導，國情院下轄智庫國家安全戰略研究所分析師林洙鎬（Lim Soo-ho，音譯）最近發布研究報告指出，考量北韓派遣部隊的規模與俄羅斯向外級雇傭兵提供的酬勞水準估算，北韓每年可從俄羅斯獲得的資金介於3.2億至13億美元。

林洙鎬認為，這筆錢對於北韓而言金額不小，但很可能仍低於北韓經由非法出口煤炭、向俄羅斯提供軍事裝備所得的收入。北韓兵援俄國除了獲得資金，寄望更多的是獲得俄羅斯的關鍵技術，以進一步提升自身核武與飛彈計畫，這一點也是南韓最大的擔憂。