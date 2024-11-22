新北市汐止區汐萬路一段康寧街口處一旁邊坡土石滑落，導致交通受阻。（新北消防局提供）

新北市汐止區汐萬路一段康寧街口處，今（22）日上午8時許傳出土石滑落，範圍約2乘3米並且伴隨大量石塊將人行道完全佔據，一旁車道也無法通行，所幸無人員受傷，目前員警已拉封鎖線交管，後續將交由相關人員排除。