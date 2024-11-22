汐止驚魂！「超大石塊」崩落 佈滿人行道 10:062024/11/22 中時 賀培晏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市汐止區汐萬路一段康寧街口處一旁邊坡土石滑落，導致交通受阻。（新北消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區汐萬路一段康寧街口處一旁邊坡土石滑落，導致交通受阻。（新北消防局提供） 新北市汐止區汐萬路一段康寧街口處，今（22）日上午8時許傳出土石滑落，範圍約2乘3米並且伴隨大量石塊將人行道完全佔據，一旁車道也無法通行，所幸無人員受傷，目前員警已拉封鎖線交管，後續將交由相關人員排除。 颱風過後！新北市民上班前看這邊「有看免塞車」 康芮重創新北交通設施！損壞544件 交通局徹夜搶修復原 汐止文化櫻花攝影展開幕 捕捉台灣山櫻花絕美風采 #新北 #汐止 #土石 #邊坡 #交通 【秋天轉涼就該去野營 】 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜 也許您會感興趣 推薦閱讀 康芮颱風最新災損！ 全台2死580傷9993件災情 4釣客持續失聯 15:222024/11/01 社會 新北兒童卡推出原民版新設計 明年起新北市學籍兒童皆可申請 12:082024/11/07 生活 21歲男成毒販上游！警跨區追捕查獲50包毒咖啡包、喪屍菸彈 11:072024/11/08 社會 貨車轉彎「瓦斯桶」掉滿地 疑沒綁牢！民眾嚇壞報警 16:452024/11/14 社會 北市新生和平天橋拆除原因曝 交通局將檢討周邊安全配套 13:112024/11/04 生活 北市和平新生天橋墩成視線死角 交通局曝拆除配套措施 15:382024/11/05 生活 交通部奧斯卡金安獎 新北警成三冠王 19:562024/11/19 寶島 行車糾紛冒充國安人員 警將通知到案究辦 21:292024/11/07 社會 無照駕駛罰很大 5年內再犯罰更重 18:022024/11/20 社會 康芮遠颺新北仍有萬戶停電 侯友宜一早視察：努力恢復市容 10:052024/11/01 生活 罰不怕！交通違規76次 母憂祖產不保代繳罰鍰 20:202024/11/21 社會 林口三井Outlet 2館今開幕 交通順暢 議員：重點在周末 12:342024/11/14 生活 新北耶誕城持續48天 交通彈性管制疏導 17:532024/11/13 社會 內科尖峰塞車有解！警管制兩路口「一開放一關閉」少堵10分鐘 11:342024/11/14 社會 2颱風來襲釀114起土石坍塌 基市府明年針對50邊坡安檢 16:592024/11/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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