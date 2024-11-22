高市府近期陸續公布高雄夢時代跨年晚會演出卡司，獲得眾多粉絲關注，「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」22日宣布將施放千輪版250秒亞灣跨年花火，邀請大家前來享受高雄特有的港景煙火秀，高雄市長陳其邁也透露，今年跨年晚會特別加碼邀請韓星登台，並打包票來高雄跨年絕對不會後悔。

高市府宣布，南台灣跨年品牌「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」將施放千輪版250秒亞灣跨年花火，搭配火星人布魯諾（Bruno Mars）經典求婚神曲《Just the Way You Are》，還有夢時代摩天輪彩虹燈光，打造出吸睛指數破表的港景煙火秀，不用飛雪梨，在高雄就能看到。

（高市府新聞局提供）

「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」22日宣布將施放千輪版250秒亞灣跨年花火，邀請大家前來享受高雄特有的港景煙火秀。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

2025亞灣跨年花火精心設計3段篇章，「序幕─繽紛高雄」，開場以千輪小花在港灣夜空中繽紛綻放，地面以霓虹變色跑動花柱帶出港都的熱情，高低層次堆疊變化，述說城市多元樣貌；「二幕─銀白高雄」，特選銀冠、白閃大理花等銀白色花火，讓高雄的夜空降下銀白飛雪，彷彿置身異國銀白世界；「終幕─高雄百年好市」，天空與地面同步綻放愛心、笑臉造型花火圖樣，最後以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章，象徵2024年「高雄街」改制「高雄市」滿百年，迎向嶄新的2025年分分秒秒都燦爛精彩。

高市府說明，亞灣跨年最大8吋的高空花火，在會場周邊抬頭就能輕鬆欣賞，最佳觀賞點包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，其他建議觀賞點有時代公園及前鎮之星。為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日凌晨0時後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。

陳其邁表示，今年花火施放6830發、長度250秒，呼應迎接2025年，2025諧音是「愛你、愛我」，所以歡迎熱戀中的情侶一起來高雄歡度新年，今年高雄跨年晚會邀請的來賓除了徐佳瑩、盧廣仲等人之外，更加碼請來韓星一起來高雄迎新年，但名單部分容他暫時保留，高雄絕對是今年跨年的首選，他打包票大家來高雄一定不會後悔。