近日高市府陸續公布3波高雄夢時代跨年晚會超強卡司以及主視覺「亞灣星海奇航」，網友讚爆「全台最期待跨年」，但近日卻有臉書社群瘋傳「2025高雄跨年演唱會徵求工作人員」訊息，引發各界討論，對此，高市府新聞局澄清，並未透過臉書社群或網路平台招募工作人員，民眾應提高警覺，謹防詐騙。

近日高市府陸續公布3波高雄夢時代跨年晚會超強卡司以及主視覺「亞灣星海奇航」，但近日卻有臉書社群瘋傳「2025高雄跨年演唱會徵求工作人員」訊息，引發各界討論。（資料照片）

有網友在臉書社群「高雄大小事」徵2025高雄跨年演唱會工作人員，內容指出，日期：12月31日至1月1日，時間：晚間7時至凌晨1時，地點：高雄夢時代，薪資：2000可現領或轉帳（夜班），福利：可獲得演唱會簽名海報，需要10名優先報名優先錄取，並附上聯繫電話。

對此，高市府新聞局澄清，經查相關單位並未透過臉書社群或網路平台進行任何工作人員招募，請民眾務必提高警覺，謹防詐騙，避免上當受害。提醒民眾切勿輕信網路上未經證實的資訊，更不要輕易洩漏個人資料或提供金融帳戶予陌生人，如有疑問，請撥打165反詐騙專線或就近向派出所查證，若不幸受騙，請立即向警察機關報案，以保障自身權益。此外，請勿轉傳或散布相關不實資訊。