《太太太厲害》胡宇威有精彩的動作戲。（鹿路電影提供）

《太太太厲害》楊祐寧終於硬起來對抗情勒老媽。（鹿路電影提供）

暌違17年，再度參與台劇演出的「泰國林志穎」唐宸禹（TAE），在動作影集《太太太厲害》中和隋棠有動作戲，TAE對角色的投入讓隋棠忍不住笑說：「那場戲很難忘，我們鬥得你死我活，我真的用盡全力才能抵擋住他。」

TAE飾演黑幫老大時太進入角色，與隋棠的對打戲中，差點就直接戳瞎隋棠的眼睛。TAE說：「好險只是道具，不然不知道該怎麼賠。」隋棠也回憶拍攝：「我記得有場和Tae的戲，他有拿道具刀，因為彼此是近距離的搏鬥，刀刺向自己距離非常近，真的會很緊張，因為只要距離或角度沒抓好，是很可能會受傷的。為了在鏡頭前看起來要是很俐落的，動作要記熟外也會需要一直保持非常專注的狀態，因為真的一個不小心就會受傷。」

演員們光是在排演武打戲，就花了一個月的時間。王陽明與胡宇威的對打戲更是拳拳到肉，兩人拍得既緊張又過癮，王陽明笑稱：「跟胡宇威拍武打戲很爽，兩個人拍完身上都是瘀青。」而胡宇威也稱道：「我們兩個打起來真的很舒服，沒有在手下留情。」

此外，三對夫妻角色之間的情感矛盾也在悄悄升溫。美惠（曾沛慈飾）因善意救人卻被誤解成全民公敵，情勒冠軍婆婆（苗可麗飾）要求在神明面前下跪認錯，媽寶丈夫立帆（楊祐寧飾）當時選擇沉默息事寧人，這讓美惠心灰意冷，最終選擇離家出走。楊祐寧在老婆離開後才後知後覺硬起來，對抗情勒老媽。

被問到詮釋美惠的心情，曾沛慈回憶：「演這個角色很特別的地方是，我演到後來，很多正式來的時候會有一些即興真的是我沒預料到的，感覺美惠真的有來上身，跟她融為一體的感覺，常常來不及主控美惠就表演了起來」而楊祐寧在劇中每天承受媽媽與太太的火爆對峙，他透露：「她（苗可麗）是全亞洲最會情勒的媽媽了！其實聽她罵人很療癒，每場戲都在期待被她好好『問候』。」他也幫劇中的角色立帆喊話：「小奇小軍快點長大，爸爸快hold不住了！ 還有，今晚都去跟阿嬤睡。」戲裡戲外都一樣幽默風趣。曾沛慈則回憶起美惠情緒爆發的戲份，她說：「當時真的全身心投入，想著如果是我，該有多無助，這讓我更能詮釋角色的情感。」

在本集劇情中，巧妙地安排了一場趣味十足的「男女酒局大PK」對照。三位太太坐在酒吧裡傾訴家庭和婚姻的艱難，無奈地互相取暖說著「當女人真的好難」。而在另一頭，三位爸爸則在酒精的催化下，討論身為男人在家庭中的壓力與苦衷。兩場戲穿插剪輯，既有笑點也充滿了溫馨，讓人更加貼近角色內心的真實情感。