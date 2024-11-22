UberEats及Foodpanda分別占台灣外送平台市場32％及43％市占率，今年5月二大外送平台業者宣布達成收購合意，將由UberEats併購Foodpanda全部股權，引發社會譁然。UberEats是否將成功買下Foodpanda，全案只看兩大外送平台業者能否取得台灣公平交易委員會的首肯。

社會網絡創新中心委託兩大外送平台併購案的民意調查結果，其中，針對消費者部分，有高達9成3的消費者認為，當UberEats收購Foodpanda後，「被調漲的相關費用會被轉嫁給消費者」；超過8成的消費者認為，「若承受較高的外送費用或被商家轉嫁調高的費用，您會放棄使用UberEats」、「商家會失去和UberEats的議價能力」、「商家因承受較高費用而會退出外送平台造成消費者選擇更少」、「消費者面臨更少的外送平台選擇」、「UberEats提供給消費者的優惠和折扣會減少」、「不利於對消費者權益的保障」。顯示消費者認為二大外送平台合併後，可能會產生外送費用增加、選擇變少、優惠減少的現象。

在商家部分，有超過7成的商家認為，「UberEats會濫用其獨占地位而任意剝削商家」、「在欠缺競爭者的情況下，UberEATS會提高上架及相關費用以便提高其獲利」、「UberEats會將原先不需付費的功能改為應付費」、「商家會失去與UberEats的協商能力」、「UberEats會更傾向於和大型連鎖業者合作，進而逐漸放棄小型或特殊業者」、「其他小型外送平台將無法與UberEats競爭而被迫退出台灣市場」等，顯示商家認為當台灣僅剩下一大外送平台時，對於商家將產生不利的影響。另外，有將近六成的商家認為，商家送餐與外送平台是不同的服務類型。

外送員部分，超過8成的外送員認為，如果UberEats併購Foodpanda，「外送員無法有能力向UberEats爭取更好的工作條件」、「UberEats會利用其獨大地位而消減外送員的薪酬」、「在欠缺競爭者的情況下，UberEats會降低外送員的各項獎勵與補貼」、「UberEats會利用其後端演算法增加外送員達成獎勵條件的門檻，進而導致外送員實質薪資的減少」、「外送員在面對消費者不公平對待或申訴時，向UberEats申訴且獲得申訴成功的難度將會增加」、「外送員組織工會或與UberEats進行集體談判的難度會大幅增加」、「對外送員整體勞動權益和工作條件的影響是不好的」。顯示外送員族群認為，併購案通過可能會產生無法爭取更好的工作條件、薪酬與補貼降低、受到不公平對待的現象，這將會使得外送員相關權益無法受保障的情況加劇。