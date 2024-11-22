2024年最後一次水逆即將到來，專研塔羅的小孟老師在臉書上分享，水星逆行會在11月25日～12月15日發生，這段時間，5星座受到嚴重的影響，容易變得頭腦混亂，行為古怪，心情焦慮或難以專注，堪稱這次水逆的重災戶。

▌TOP 5 巨蟹座

巨蟹座本身很容易收集資訊，水逆期間要小心資訊錯亂而產生焦慮，在感情方面，可能出現話講太快或說錯話，使得伴侶感覺不受重視，而有口角出現，同時因為喜歡四處交友，聯絡感情，但本身又不太安定，而出現情緒化或耐心不足的情形，特別是與朋友溝通時亂說話，八卦問題引起的誤會糾紛，另外，也要注意外出時發生交通意外而受傷。

▌TOP 4雙魚座

雙魚座這次水逆要留意各個面向，雖然平常就很重視人際關係，更要留意與他人的和諧關係，別做過多評論，小心被人當成批評對方，當然平時人緣好，可以間接得到許多好事，而水逆期間可能會讓這些好運氣流失，原本得天獨厚的條件，可能會短暫流失，為人處事一反常態，讓身邊的人感到吃驚，需要更謹慎，而若有電子交易，網購平台買賣，金錢契約之類的事情，也要當心設備出問題而有重複扣款的現象。

▌TOP 3處女座

處女座做事積極有效率，水逆期間要留意凡事別太衝動，先冷靜一下再下決定，尤其是說話太衝，不經思考，容易引起別人誤會，或心思不夠細膩，太過衝動，承諾不切實際，過度大膽而引起糾紛，雖然想像力會變得比較豐富，但同時也是想得多，會有不勞而獲的念頭，誇大吹牛的情況也要留意，避免被人識破而互有不滿，另外，跟另一半相處易有溝通問題，時好時壞，這段期間就別過度要求對方，不如意的事也別太挑剔。

▌TOP 2天蠍座

天蠍座個性善良，熱心助人，這次水逆期間，可能會在思考不周慮，或精神欠佳，特別是金錢跟權力方面，有大筆金額投資或有重大決策時，不妨先暫緩或多討論後再決定，此外，也有自己過度幻想的狀況，活在別人製造的假象而不自知，同時外出要注意車況及路況造成的意外，特別是跟電子設備相關的工具。

▌TOP 1射手座

射手座做事可靠又有領導能力，這次水逆會影響溝通表達，會有話說不清，意見表達不夠精確，回答他人問題容易讓人誤解、感到納悶之處，讓身邊朋友難以置信或懷疑言論的真偽，當然家庭兄弟姐妹也會感覺到，射手座行為表現不太可靠，如果還在學或準備考試的人，則有思維表達不清晰，學習效果事倍功半，甚至出現成績倒退的可能。

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