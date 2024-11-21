台灣夯劇《影后》最近在串流平台上架，精彩劇情和演技引起民眾熱議，專研塔羅的小孟老師在臉書上解析，其實感情生活或工作職場之中，金牛、射手、摩羯3星座也常賣力演出，且其演技十分高段，足以榮登最佳《影后》。

▌Top3：金牛座

金牛座個性很壓抑，在職場為了求生存發展，會演出人人好的一面，對老闆、同事演出貼心的舉動，有時演過頭了，又覺得自己何必對人那麼好，因此他們是職場中絕佳的好演員，榮登第3名寶座。

▌Top2：射手座

射手座在感情方面與人曖昧時，會演出一副清純的模樣，有時會假裝失意，忘記過去交往了幾個人，當遇見心動之人，又會上演自己是全天下最真的人，吵架或分手時也充滿戲劇性的分手橋段，堪稱愛情片中的影后得主。

▌Top1：摩羯座

摩羯座在各方面八面玲瓏，公關方面很會應付客戶或對待家人、朋友，此外，對於難相處的伙伴、同事，都能為了利益而展現笑容，只要利益消散不見，就會立刻變臉，對待各領域不同的人，皆有一套因應之道，堪稱資深級國際影后。

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