據澎湃新聞報導，一線城市均已全面取消普宅和非普宅標準。11月22日，廣州市住房和城鄉建設局、廣州市財政局、國家稅務總局廣州市稅務局發佈《關於取消我市普通住宅和非普通住宅標準的通知》，通知明確，經市人民政府同意，取消我市普通住宅和非普通住宅標準，自2024年12月1日起施行。原《廣州市國土房管局 廣州市財政局 廣州市地方稅務局關於我市享受優惠政策普通住房標準的通知》（穗國房字〔2005〕375號）同時廢止。

至此，北京、上海、廣州、深圳等四大一線城市均已官宣：全面取消普通住宅和非普通住宅標準。

此前的11月13日，大陸財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發佈《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，明確了與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅優惠政策。

契稅方面，將現行享受1％低稅率優惠的面積標準由90平方米提高到140平方米，並明確北京、上海、廣州、深圳4個城市可以與其他地區統一適用家庭第二套住房契稅優惠政策，調整後，在全國範圍內，對個人購買家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面積不超過140平方米的，統一按1％的稅率繳納契稅。

對個人購買家庭唯一住房（家庭成員範圍包括購房人、配偶以及未成年子女），面積為140平方米以上的，減按1.5％的稅率徵收契稅。對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米以上的，減按2％的稅率徵收契稅。

增值稅方面，北京市、上海市、廣州市和深圳市取消普通住宅和非普通住宅標準後，與全國其他地區適用統一的個人銷售住房增值稅政策，對該城市個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免徵增值稅。

中指研究院政策研究總監陳文靜認為，相關政策進一步降低購房成本，促進購房需求釋放。取消普宅標準為一線城市市場持續修復提供了進一步支撐，短期市場活躍度有望繼續好轉，也將助力全國市場「止跌回穩」。

從市場成交數據上來看，中指研究院監測數據顯示，10月一線城市新建商品住宅銷售面積環比增長65％，同比增長31％。在政策支持及房企業績衝刺下，預計一線城市短期新房市場活躍度將延續，新房銷售面積或將繼續改善。

從房價數據來看，大陸國家統計局數據顯示，70個大中城市的二手住房銷售價格一改此前全線下跌局面，10月份，8城二手房銷售價格環比上漲，環比上漲城市個數創自2023年6月以來新高。其中，一線城市二手住宅銷售價格環比由上月下降1.2％轉為上漲0.4％，為近13個月以來首次轉漲。新房市場價格環比上漲的城市數量也繼續增加，較前一月增加4個至7個。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉在國新辦舉辦的2024年10月份國民經濟運行情況發佈會上指出，隨著相關政策相繼落地見效，房地產市場信心得到提振，市場交易活躍，房地產向著止跌回穩方向邁進。