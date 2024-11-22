大腸癌長年位居國人10大癌症，年奪6千多條人命，且有年輕化趨勢。談及患病的危險因子，很多人都會想到飲食，然而，醫師指出，口腔細菌也會有影響，卻往往被忽略。尤其對於大腸癌先天基因傾向者來說，保持保持口腔健康至關重要。

台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘在個人粉專發文表示，大腸癌主要與飲食習慣有關，但很多人卻忽略了，口腔細菌也會有影響，特別是一種稱為梭形桿菌（Fusobacterium nucleatum）的細菌，它會從口腔一路「旅行」到腸道，並於該處引起健康異常。

張家銘進一步說明，梭形桿菌會貼在腸細胞上，改變腸道的免疫環境，讓腸道細胞更容易發炎。而慢性發炎就像是給癌細胞鋪路的溫床，讓那些已經有基因問題的細胞更容易失控。此外，這些細菌還能分泌一些毒素，進一步破壞腸道細胞的DNA，推動癌變。

張家銘說，當處於發炎環境下，加上先天基因的缺陷，會讓突變容易發生，產生癌細胞。因此，有大腸癌基因先天傾向的人，包含有較高大腸癌多基因風險評分數，或有APC或MLH1等基因變異者，保持口腔健康為預防的一大重點。

除了定期刷牙、使用牙線、清潔舌苔外，張家銘建議，每半年到一年應進行1次牙科檢查，以減少梭形桿菌在口腔中的滋生。此外，飲食上可多吃富含纖維的蔬果和全穀類，有助於腸道清潔，減少細菌的滋生環境。