衛福部今年將增加預算編列癌症篩檢，擴大篩檢對象年齡，其中針對大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、胃癌增加服務內容，大腸癌篩檢年齡由原本50歲至74歲，下修到45歲至74歲，如果有家族遺傳病史民眾，更下修到40歲至44歲，希望藉此發現更多早期癌症病人，提早治療獲得更好治癒率。

中國醫藥大學附設雲林縣北港媽祖醫院腸胃科醫師張育瑞表示，近年研究指出，大腸癌發生率持續上升，這是全球現象，預測下個10年大腸癌患者將有10％發生在50歲前，直腸癌更有25％發生在50歲前，年輕世代罹患大腸癌已開始慢慢超越中老年世代，其中40到49歲這個年齡區間者上升幅度最快。

張育瑞說，從出生開始，基因就決定了一部分風險因子，比如遺傳性非瘜肉結直腸癌綜合症或APC基因，均會大幅提高大腸、直腸癌發生率。此外，生活型態及不良習慣，例如喝酒、抽菸、低纖維飲食、體重過重等，會改變腸道菌叢導致癌症發生，改善不良習慣是一種「初級預防」，可讓疾病減少約24％發生率。

張育瑞指出，早發型大腸癌常因患者年紀較輕而被忽略，導致被發現時已是晚期癌症，其常發生在遠端大腸或直腸，症狀為腹痛、出血、體重減輕、大便習慣改變。「次級預防」是藉由癌症篩檢，不管是大腸鏡或是糞便潛血檢查，都可提早發現早發型大腸癌。

張育瑞提到，從美國公衛醫學經驗來看，預防、篩檢及治療可降低大腸、直腸癌死亡率，其中貢獻度最大的是癌症篩檢。在台灣，45歲到49歲者，每10萬人有45人會發生大腸、直腸癌，呼籲民眾檢視生活習慣、家族遺傳病史，讓醫師幫助大家提早發現問題。