高雄鳳山有民眾抱怨，看到路邊停車格長期遭鄰居用「曬衣架」占位，讓他覺得不合理，怒批「有錢買透天，沒地方曬衣嗎？」，他拍下照片PO上社群平台Threads，並指出上個月報警也沒用；對此，鳳山警分局表示，已介入關切，並對該透天住戶開立違規勸導單，若經勸導未移除將依法開罰最高2400元。

用曬衣架占路邊停車格讓民眾傻眼！高雄鳳山有民眾在Threads發文表示，看到路邊停車格長期遭鄰居用「曬衣架」占位，他拍下照片上傳到網路，並無奈指出上個月報警也沒用。

對此，鳳山警分局表示，南成派出所有接獲曬衣架放置路旁、疑阻礙停車格情形，不過警方前往現場時未遇到當事人，已經先張貼通知限期移除，倘逾期將視同廢棄物，由清潔隊依廢棄物清理法清除。

今（22）日警方有再度到場查訪周邊住戶，並開立交通違規勸導單，責請行為人李女當場改善，並已移置完成；警方表示，若經勸導未移除，將依道路交通管理處罰條例，處行為人或其雇主新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。