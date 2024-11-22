警方查扣到現金54萬多元、銀聯卡、手機等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市42歲李姓男子，涉嫌與詐團合作，持大陸銀聯卡在台刷卡購買金塊、汽車等高價商品，再變賣洗錢回台，刑事局偵查第七大隊將李嫌等6人逮捕到案，初估洗錢金額高達2億元。

刑事局日前接獲金融機構通報，指有大量銀聯卡帳戶在大陸涉及電信詐欺案件，警方深入追查後發現，詐騙集團自去年3月至10月間，假冒大陸公安、檢察官等身分，向大陸被害人佯稱涉及詐欺、洗錢犯罪，須依指示配合辦案，誘騙被害人將款項匯入指定銀聯卡帳戶。

李嫌取得銀聯卡後，先在北部一家人頭化妝品公司測試刷卡，再至銀樓、車店、大型量販店等地刷卡購買金塊、汽車、禮物卡等，再將購得的商品變現洗錢，初估被害人數達70餘人，詐騙洗錢金額達2億多元。

刑事局偵查第七大隊與新北市警三重分局共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，陸續執行2波拘提搜索行動，拘提李嫌等6人到案，現場查扣現金54萬6000元、手機、銀聯卡、空白禮物卡、存摺等贓證物，警詢後，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方指出，銀聯卡近年已成為兩岸民眾普遍使用的支付工具，其可跨境提款或刷卡消費的特性，淪為不法集團洗錢工具，主管機關應重視並精進管理銀聯卡，以減少利用銀聯卡犯罪發生，共同維護金融秩序與社會安定。