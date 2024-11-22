2024世界棒球12強賽，中華隊22日對上美國，最終以8比2力克美國隊，漂亮成績拿下複賽首勝，掀起全台球迷嗨翻。而棒球YouTuber「台南Josh」近日也親自前往東京巨蛋觀賽，途中還遇到中華職棒會長蔡其昌，沒想到他現場曬出手機畫面，讓網友瘋狂搶喊：「國師發威不要停！」

稍早有網友在社群曬出一段影片，只見中職會長蔡其昌正與Josh對話，蔡其昌隨口問道：「你的法器有帶來齁？」Josh下秒拿出手機展示螢幕畫面，蔡其昌看完後立刻舉起右手比讚，以示滿意。而這段畫面被網友放上社群後，網友也祈禱直呼，「Josh今天靠你發威了啦！」

中華職棒會長蔡其昌與台南Josh在場邊談話。（圖／Threads@panpanhuhu授權）

然而，Josh到底給蔡其昌看了什麼畫面，同樣令網友感到好奇，對此，他也親自現身留言區解答，原來他的手機畫面是美國國旗，因為他過去所支持的隊伍「都會輸球」，所以當時也暗示自己支持的是美國隊，沒想到最後中華隊真的勝出，超強的反指標神奇魔力令網友不禁甘拜下風，「國師謝謝你」、「東方神秘力量發威！謝了我國師」、「明晚對日本就靠國師了」、「國師我只認Josh」、「放國旗就這麼強，美國嚇爛」。

台南Josh公開中華隊法器。（圖／Threads@tainanjosh）

另外，有網友也翻出Josh分析各隊伍戰力的影片，其中他說道「我認為美國隊是這次12強最強的隊伍」，沒想到卻迎來中華隊戰勝的結果，讓大批網友嗨翻瘋傳，「我覺得8:2贏美國多少有一點玄學」、「佩服台南神秘力量」、「請國師開示一下日本隊」。

不過Josh事後解釋，該句話的上文是指「單就野手陣容來看」，並補充說「如果要論整體戰力的話，不是體育圈的都知道日本才是這次最強的隊伍」，這番話一出又引來球迷熱烈討論，「你澄清就澄清為什麼還要補刀日本」、「日本這陣容如果贏不過你的嘴，我真的要跪了」、「最後一句真的笑出來，國師馬上開工」，顯見大家都期待看到中華隊贏得勝利。