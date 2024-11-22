勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容，因涉及職場霸凌，勞動部予以記兩大過免職懲處。總統賴清德二度道歉，要求嚴查嚴辦。前立委沈富雄認為，總統道歉是等不及了，民進黨看到哪種崩盤的民調，快要完了。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》節目中表示，謝宜容背景有多大，為什麼總統要先替她道歉？總統是等不及了，所以謝宜容還不道歉時。總統趕快出來搶在她前面。民進黨看到那種崩盤的民調，可能認為快要完了，幸虧現在沒有大選，因此這個完全是要崩盤之前的一種止血動作。

沈富雄覺得，謝宜容真的是好大喜功，但是不出人命的話，好大喜功有時會是一個美德；當公務員好大喜功，底下有成就的話，你就上去了。但是一言可以喪邦，那個一言就是「立意良善」；一命可以崩盤，一命指的就是那位公務員死了。這時你就曉得這事情嚴重了、那就要道歉、甚至要發聲明稿。

沈富雄認為，這件事如果發生在民間公司，應該不會有人死亡 。因為民間公司霸凌的場合很多，但是部屬受不了，在尋死之前可能就辭職了。

主持人錢怡君點出，公務員也可以調職。沈富雄卻舉例認為，這比較接近上個年代，婆婆欺負媳婦，媳婦逃不掉，不少婆婆就是慢性的、在精神上欺凌媳婦，讓她死去活來、求生不得，但又不至於死掉，非常像。

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