婦人小萱（化名）遭2個孩子指控，在他們年幼時很少回家，離婚後也未曾給付扶養費用，在他們成年後，雖曾試圖修復親子關係，但母親卻傳訊表示，「不想再知道任何訊息，很久以前就不是媽媽了」。日前接獲通知母親被安置，要他們負責相關費用，不滿母親未盡人母之責，憤而訴請免除扶養義務。

法院審理，小萱的孩子們控訴，母親長期未盡扶養義務，造成他們有心理陰影，並且多年未曾聯絡，長期處於感情疏離狀態，日前他們接獲社會局通知，促請他們出面處理母親的相關事宜，若是強令他們負擔扶養義務，顯然有失公平。小萱對此則表示，同意免除孩子們的扶養義務。

小萱的前夫到庭證稱，他與小萱在2個孩子年幼時，就已離婚並且分別重組家庭。在離婚之前，孩子們是由外公照顧，他有給扶養費用，假日會接他們回來，如果臨時有就醫需求，也都是他在處理。

小萱在離婚前就跑到外面很少回來，當時她一直提出要離婚，雙方離婚後，他就將2個孩子陸續帶回，再婚後由他跟現任配偶一起照顧，小萱沒給過他費用，在離婚協議時，就說好小孩歸他，由他扶養，小萱也沒來看過孩子。

法官審酌，小萱身為人母，依法對2個孩子負有扶養義務，本不因離婚而受影響，但卻自他們年幼時起，未盡扶養義務，離婚後也未給付扶養費、更未給予其他關照，無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，實質上已無親子之互動。日前依法宣判，免除2個孩子對小萱的扶養義務。