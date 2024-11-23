勞動部吳姓公務員生前遭到勞發署北分署長謝宜容霸凌導致在辦公室內輕生，延燒至今愈滾愈大。針對當天吳員送醫過程外界眾說紛紜，《中時新聞網》訪談幾位現場目擊者，確認當天吳員被發現後，已呈現四肢出現屍僵，率先抵達的救護人員也確認為明顯死亡，但在辦公室職員及聯繫上家屬後，均堅持要送醫，因此才會利用坐式擔架將吳員由電梯運下送醫，但抵達醫院時，院方就判定為明顯死亡。

根據目擊者表示，吳員是在辦公室內自戕，當時見到吳員，已被放置在地板上，但是當時吳男身體已經沒有溫度，四肢已呈現初步屍僵，當時辦公室職員立刻聯繫家屬，在雙方堅持送醫下，救護員立刻進行CPR心肺復甦，並將吳員抬上坐式擔架，從電梯運下後送往醫院。

另一名目擊者表示，當天第一時間見到的現場，在吳員同事急於救援下，現場已被短暫的移動，當時吳員確實已呈現死亡狀態，家屬仍希望能有最後一絲奇蹟出現，因此救護人員才配合家屬協助送醫。

據了解，根據消防急救法，如果患者在現場並無明顯死亡狀況，例如出現屍斑、嚴重 屍僵、或是頭首分離，臟器外露等足以辨識死亡狀況下，如在剛死亡或仍有餘溫狀態，在家屬堅持下仍必須進行急救措施並送往醫院，因此消防分隊也全程配合。

吳員被抵達醫院後，醫院急診室醫生當場就判定吳員已明顯死亡，現場放棄急救。但昨天新北市消防局也罕見的下令，未來救護車上要放置掩蓋遺體的白布，此舉讓消防人員相當不解。因為過去蓋白布都是轄區警方的工作，為何現在又會要求救護車上必須放置，是否受到勞動部職員送醫事件爭議，才會有此命令。

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