鐵道局今日舉行高鐵南延案首場座談會，立委賴瑞隆、交通部次長伍勝園等官員，及現場30餘名里長共同參與。鐵道局指出，「高雄方案」可行性高，從現有左營站延伸到高雄車站，左營端明挖段長度由1.9km縮短至1.3km，車站端則從2.8km縮短至2.4km，新莊一路、中華三路、民族路有機會不受開挖影響。

原先規畫從左營站直接延伸屏東，環評階段石化業者、地方民意代表以路線緊鄰台塑仁武廠，有公共安全隱患為由強烈反對。

鐵道局指出，「高雄方案」可行性高，從現有左營站延伸到高雄車站，左營端明挖段長度由1.9km縮短至1.3km，車站端則從2.8km縮短至2.4km。（紀爰攝）

前鎮區振興里長鍾明憲則表示，支持高雄方案，但是這幾年來高雄車站周邊商家已經沒生意做了，希望能盡可能將開挖工程，對商圈所造成的衝擊降到最低。（紀爰攝）

鐵道局指出，若是以高雄方案執行，則是運用左營站尾軌延伸，往屏東可使用左營站3月台6股道順行運轉，無岔出點、分線過軌運轉，或是占用西部高鐵營運主正線等運轉問題。且高雄方案施工範圍不涉及左營基地、營運中月台，就系統永續營運而言為較佳方案。

針對高雄方案明挖段，鐵道局表示，左營端在檢討縱坡線形後，明挖段長度由1.9km縮短至1.3km，新莊一路原則上就不會受到開挖影響；車站段則將於設計階段確認潛盾工法條件，還有與捷運黃線Y10站工程整合，明挖段長度從2.8km縮短至2.4km，中華三路、民族路有機會不受開挖影響。

高雄市交通局長張淑娟表示，市府有3大原則，包括技術可行、交通民生環境衝擊最小、有助高雄發展，很高興能聽到明挖路段縮短，前鎮區振興里長鍾明憲則表示，支持高雄方案，但是這幾年來高雄車站周邊商家已經沒生意做了，希望能盡可能將開挖工程，對商圈所造成的衝擊降到最低。