第61屆金馬獎頒獎典禮於今（23日）晚間登場，星光大道由楊千霈領軍，搭檔徐鈞浩、王渝萱主持，紅毯星光熠熠，新穎穿搭成為眾人關注的焦點之一。《角頭-大橋頭》王陽明、懷秋、施名帥紅毯登場，自稱「紅毯三帥」。

王陽明身穿一件淺藍色的西裝散發出成熟帥氣魅力，胸前解扣開深V炸出結實胸肌，合身剪裁設計襯托出他188公分高挑身材，王陽明看上去心情極佳，對著鏡頭露出笑容；懷秋則是穿著明亮淺卡其色西裝搭配白色襯衫、深棕色皮鞋帥氣現身，風格休閒又不失端莊；施名帥一身黑色西裝搭配深藍蝴蝶結領帶，表情看上去有些緊張。

王陽明淺藍西裝大露胸肌。（圖／陳俊吉 攝）

受訪時，王陽明笑說特別約好穿比較柔暖色調西裝來走紅毯，「我跟懷秋有說好，今天服裝的顏色要『柔』一點，不要這麼兇狠，讓施名帥兇就好」，懷邱則幽默表示特別穿紅內褲來現場，「我今天特別穿了紅內褲，就是要幫他(施名帥)來得獎」，希望可以把好運傳遞給對方。

懷秋笑說有穿紅內褲。（圖／陳俊吉 攝）

施名帥入圍「最佳男配角」。（圖／陳俊吉 攝）

施名帥入圍「最佳男配角」，表示自己沒有特別帶幸運物，只希望可以打扮帥氣亮麗登場， 笑稱：「畢竟土狗幫難得人模人樣」。三人表示有自信可以拿下紅毯三帥，「今天基本上紅毯三帥就已經在這裡，不用再爭了」，引發現場粉絲尖叫聲不斷。