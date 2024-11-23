世界棒球12強超級循環賽今（23日）進入第三天並上演台日大戰，最終日本以9:6拿下勝利，雖然無關勝敗，兩隊都把全部力氣放到明天冠軍戰，但比賽內容依舊精采。為此，作為資深球迷的台灣YouTuber蔡阿嘎夫婦也現身東京巨蛋，光是賽前的開幕儀式就讓他感動噴淚。

23日晚間的台日大戰結束後，蔡阿嘎與老婆二伯親切地接受媒體訪問，他說，雖然他是12強首次踏進東京巨蛋，但一看見中華隊的精采表現，就讓他讚不絕口，「而且今天沒什麼壓力啊，所以我今天來看也沒有什麼壓力，重點是明天！」

「以前就是被日本隊壓著打，（中華隊）沒辦法反擊！」不過蔡阿嘎仍對中華隊充滿信心，「今天打得有來有往，非常好看，非常期待明天，可以攀過日本這座高牆。」

聽到台灣球迷的應援聲，在東京巨蛋響起，讓蔡阿嘎相當感動，快要流淚。（圖／趙雙傑攝）

談到現場氣氛，蔡阿嘎直言「快哭了！雞皮疙瘩！」不僅在現場聽到她和樂團「七月胖」為賽事獻唱的主題曲〈就一起〉，還聽到台灣的流行歌，以及透過應援團、球迷們唱出來的應援，環繞在整座東京巨蛋，就讓他相當感動：「尤其是開場聽到的升旗歌，我就快哭了，太感動了！」