2024世界棒球12強於23日晚間再次上演台日大戰，來到複賽的最後一戰，雖然賽前就已得知順利晉級決賽，中華隊依然使出全力應戰，可惜最終以6比9吞下敗仗，並準備迎戰24日的冠軍賽。對此，台北101董事長賈永婕稍早也現身東京巨蛋，面對記者的提問，她喊話中華隊：「我們明天一定世界冠軍！」

賈永婕幾日前就跟隨中華隊步伐迅速飛往日本，不僅穿上101製作的應援戰袍，也與團隊夥伴拉起加油布條，讓世界看見台灣的棒球實力。她賽前就在社群分享許多東京巨蛋的現場影片，只見她穿著棒球外套及鴨舌帽，拿起加油棒對著場上球員奮力呼喊，展現對棒球的熱愛。

賈永婕赴日應援中華隊，嗨喊「一定世界冠軍」。（圖／IG@janet_chia_）

賽後有記者也在東京巨蛋外遇見賈永婕，並詢問觀賽的心情，賈永婕先是開玩笑說：「我覺得這是我們的戰略，我覺得OK，今天就是比較放鬆來。」隨後又大讚中華隊今晚的表現已經很棒了，尤其在看台上感受到大家的團結，「所以我們明天會更團結，明天才會展現我們的實力，明天我們有信心，我們明天一定世界冠軍，台灣來了，加油！」

賈永婕除了親自飛到東京替中華隊加油，先前也在101觀景台舉辦棒球公益活動，並利用101的點燈聲援中華隊，怎料她先前卻遭質疑公器私用放閃，她還為此發聲明澄清將捐出800萬資助偏鄉少棒隊，足見她對台灣棒球的支持不遺餘力。