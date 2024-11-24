一名男子昨搭星宇航空突聽到空服員唱生日快樂歌，接著拿出生日蛋糕、卡片祝福，讓他超級驚喜，直呼「怎麼能不愛星宇航空」，貼文引起逾2.4萬人按讚，有內行人秒認出男子搭的是頭等艙，其他人則讚星宇服務真的很棒。

原PO昨（23）日於Threads指出，搭星宇航空吃完飛機餐，突有3位空服員唱生日快樂歌，朝著他走過來，其中1位女性空服員手裡還拿著蛋糕，還附上一張手寫的卡片。

讓原PO超級開心，他說怎麼能不愛星宇航空，「吃完餐突然來一個驚喜」。從他上傳的短片來看，3位空服員拿蛋糕、卡片、唱歌祝賀外，座椅前方的螢幕也顯示「生日快樂！星宇航空祝福你所有夢想成真」。

貼文引起2.4萬人按讚，內行人一眼認出原PO搭的是頭等艙，「星宇真的棒極了」、「星宇真的超棒的欸！」、「空服員唱生日歌好好聽」、「我也愛搭星宇航，椅子超舒適、空服員人好美又客氣」、「空服員唱歌就是香」，也有人不喜歡在公共場合這種慶生方式，直呼真的好尷尬。