花蓮市美崙工業區1處固態燃料製造廠的物料堆置區因持續悶燒冒煙，導致「沼氣」飄散影響周邊住戶，花蓮縣環保局除依法勒令業者停工，每日也派員稽查並運用科技監控、採樣異味。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市美崙地區居民近日飽受刺鼻異味影響生活品質，經查發現味道來自美崙工業區1處固態燃料製造廠的物料堆置區，因發生悶燒冒煙導致「沼氣」飄散，花蓮縣環保局已依法勒令業者停工，並採樣鋼瓶氣體分析空氣汙染物質，報告預計30日出爐，每日也派員稽查並運用科技監控、採樣異味，如測定結果超標最高將罰2000萬元。

每逢秋冬東北季風或氣溫升高時，花蓮市美崙地區就會飄出垃圾掩埋場的異味，市公所為此加強噴灑除臭劑並「打包」垃圾，避免味道飄出，不過近日居民卻聞到「菸蒂泡水」的怪味，且時間長達1周，經通報環保局釐清源頭，才發現來自台泥花蓮廠旁的固態燃料製造廠。

環保局指出，製造廠內堆置大量木屑、塑膠料、費塑膠瓶等原料，底部蓄積沼氣造成工廠11日夜間火警，雖經消防車滅火但持續悶燒，21日啟動聯合稽查依法告發並命業者停止廠區內製程操作，同時加強灑水防制異味，不得開挖或打料，另也要求廠方對悶燒物料提出廢棄物處置計畫書，加速移除改善。

環保局表示，目前已完成鋼瓶採樣氣體送往合格檢測公司分析空氣汙染物質分析，預計30日前提出檢測報告，每日也會對異味汙染稽查採樣，要求業者儘速處理悶燒原料堆置區，並架設CCTV即時影像，持續監控悶燒導致的空汙行為。

另外，環境部及雲林環保局也支援在廠區周界及下風區影響範圍，設置2部空氣品質監測車（站），以及7部移動式空氣品質感測設備（MOT），花蓮縣府則每日派員使用三用氣體偵測儀，在廠區上風處、周界及下風處展開環境監測，並對周界異味稽查採樣，若官能測定結果超標，最高將裁處2000萬元。

縣府強調，火災暨悶燒事件影響美崙地區民眾甚鉅，除要求業者儘速提出有效改善計畫，廠方也善盡企業責任，發放給美崙地區國中小學校口罩，不過此事件違反環保法規部分，將秉持勿枉勿縱態度，嚴格要求業者做好各項汙染防制措施，如查獲違規情事將重罰。