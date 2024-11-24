台北市警局中山分局圓山派出所昨（22日）凌晨接獲民眾報案，指雙城街酒吧發生酒客糾紛。警方迅速抵達現場，未發現打架情事，但發現35歲黃姓男子頭部流血。經了解，傷者的34歲黃姓友人因酒後失控，單方面攻擊他，造成他頭部擦挫傷。警方立即協助通知救護人員，將傷者送往馬偕醫院治療。

警方表示，現場處理過程中，黃嫌因酒後情緒不穩，無法自控，基於安全考量，警方依法對其實施管束，待其清醒後通知家屬帶返。儘管如此，黃嫌因酒後脫序攻擊他人，已違反《社會秩序維護法》第87條，警方將依法偵辦。

警方將酒醉鬧事男子帶回管束。（警方提供）

酒吧衝突現場有民眾拍攝影片po網，畫面顯示黃姓男子突然酒醉抓狂，咆哮三字經髒話，並不斷拿酒吧杯子、椅子毆打友人，甚至友人已倒地求饒，哀號：「我是你兄弟，你這樣對我…」他仍狂罵髒話不罷休，直到店家報警，他才離去。

救護人員把傷者送醫，警方則在店外附近攔查到仍爛醉的黃姓男子，他持續脫序失控，因此被警方帶回管束。

中山分局提醒民眾，應理性飲酒，避免酒後行為失序影響個人與公共安全。警方強調，對任何違法及暴力行為，將秉持依法處理原則，決不寬貸，致力維護社會秩序與公共安全。

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