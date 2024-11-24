婦人小萱（化名）指稱，當年與丈夫離婚後，由前夫擔任孩子的親權人，後來前夫過世後，就由她擔任親權人，而她現在因為身體疾病，需以輪椅代步，已無工作能力，又無任何財產足以維持日常生活所需，因此依法請求孩子負擔扶養義務，須按月給付25666元，直到她的死亡之日止。

法院審理，小萱主張，她自幼就被出養，而養父是單身榮民，在台灣並無親屬，而她的同輩親屬也僅有同是養子的弟弟，而且已經多年並未聯繫，實在無從召開親屬會議酌定扶養方式。

小萱的孩子指控，在他出生不到2個月時，父母親就已離婚，並由父親單獨擔任親權人，母親從未探視、撫育他；後來父親死亡後，母親也未曾照顧、扶養，他自幼均由祖母、伯父扶養成人，母親在他的成長過程，全然未盡扶養義務，且情節重大。

況且他目前處於打工階段，並無固定工作收入，已入不敷出、生活拮据，母親請求每月25666元的扶養費，明顯逾越他的能力範圍，因此他依法請求減輕扶養義務。

而且，之前法院就曾裁定，母親每月所需生活費為14000元，而且母親與他人所生的女兒應按月給付4000元；加上母親每月領有租屋補助4000元、身障津貼5400元及民間善款5000元，合計每月可領取18400元，因此母親再向他請求給付扶養費，明顯並無必要，更無理由。

法官調閱稅務財產所得資料顯示，小萱在2021至2023年所得給付總額分別為11萬8417元、11萬7829元、16萬166元，名下並無其他財產。勘認小萱無法以自己之財產維持生活，依法已成年的孩子負有扶養義務。

而小萱的孩子在法院審理時表示，他可協助小萱找安頓的住處，但並未表示同意以給付扶養費，作為小萱的扶養方法，小萱也未舉證證明雙方曾協議，或經親屬會議決議，或經法院酌定以定期給付扶養費，作為她的扶養方法。

孩子的伯父到庭指稱，在孩子還未滿月時，小萱就與他的弟弟離婚，小萱並未照顧及陪伴，而且小萱還須照顧他與前夫所生的子女，並無能力再照顧，孩子的祖母當時要求他將孩子帶回照顧，小萱未曾支付生活或教育費用，也從未探視或是打電話關心。

法官審酌，雙方既然未曾協議，以定期給付扶養費用，作為小萱的扶養方法，而親屬會議也未決議，或經法院酌定，以定期給付扶養費用作為扶養方法。日前依法宣判，小萱逕向法院聲請酌定每月扶養費數額，顯於法不合，為無理由，應予駁回。