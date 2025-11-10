森田藥粧再度創下佳績，榮獲屈臣氏健康美麗大賞「最佳銷售」。(圖/森田藥粧提供)

獲獎的產品包括：

森田藥粧-卸妝棉系列

作為高性價比日常卸妝的必備良品，森田藥粧的卸妝棉以其溫和的清潔效果和柔軟的觸感，迅速贏得消費者的信賴。這款卸妝棉不僅能卸除化妝保養品且攜帶方便，對肌膚更是不會造成刺激，深受廣大女性的推崇。

森田藥粧-超A醇逆齡抗皺修復面膜

針對肌膚老化問題，這款面膜特別新增了超A醇成分，專為抗老化設計，

能有效淡化細紋和皺紋，使肌膚重拾年輕光彩。它的卓越效果在使用者中廣受好評，成為面膜界抗老的熱門選擇。

森田藥粧-高純度玻尿酸保濕潤澤面膜

這款保濕首選的面膜蘊含高純度玻尿酸，能深入肌膚底層，提供持久的水分補給，改善肌膚乾燥、缺水的問題。使用後，肌膚感受到驚豔的潤澤與光滑感，是追求水潤肌膚的消費者的不二之選。

森田藥粧高純度玻尿酸保濕潤澤面膜。(圖/森田藥粧提供)

森田藥粧除了在屈臣氏健康美麗大賞中的優異表現外，更在 2025年世界品質評鑑大賞中同樣表現卓越，囊括七支產品的金獎，這七款產品分別在不同的類別中脫穎而出，涵蓋了從食品、基礎護膚到針對特殊肌膚需求的多樣產品，進一步證明森田藥粧以其高品質與創新研發精神，充分體現了品牌對於產品的堅持與專業。在國際舞臺上，森田藥粧再次展示了其在全球美容市場中的競爭力。

森田藥粧周鴻佑副總表示：「我們始終堅持以消費者為中心，專注於研發安全、安心有效的護膚產品，這些獎項不僅是對我們過去努力的肯定，更激勵著我們持續創新，滿足不同消費者的需求。」面對未來，森田藥粧計劃將持續強化其研發資源，探索更多自然成分和科技的結合，推出一系列全新產品，以滿足日益增長的市場需求。品牌將一如既往地關注消費者的體驗，把顧客的需求置於第一位，爭取成為全球暢銷的品牌。

詳細資訊及最新產品動態，敬請關注森田藥粧的官方網站及官方媒體。森田藥粧期待與您共同探索美麗的未來。