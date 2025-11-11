4支部衛生營營長曾中校。（記者連琳攝）

在昨日的優良軍醫表揚大會中，多位軍醫憑藉專業技術與卓越表現獲得肯定，展現國軍醫療體系的專業實力與服務精神。國軍高雄總醫院戰傷暨災難醫學部主任張上校表示，軍醫的使命遠超出醫療本身，平時是醫師，戰時是軍人，雖然角色不同，卻同樣肩負重要責任。

張主任回憶，他曾搭乘戰機體驗高空飛行對人體的影響，也曾隨軍艦前往南沙太平島執行醫療支援，並參與臺美醫療交流赴邦交國偏鄉提供外科服務，體認到國軍醫療能力具備國際水準，並期許未來會持續精進專業，提升國軍醫療能見度，成為可靠的中堅力量。

同獲表揚的4支部衛生營營長曾中校，是國軍首位女性軍醫營長，她表示能自眾多優秀同仁中脫穎而出，深感榮幸，並衷心感謝軍醫夥伴的支持與肯定。她分享，在今年參與漢光41號演習時適逢颱風侵襲，面對天候惡劣挑戰，全體同仁仍不畏艱苦、堅守崗位，最終順利完成任務，這段經歷至今仍讓她深受感動。

曾營長進一步表示，獲殊榮肯定不僅是責任，更承載眾人的期許，回顧16年軍旅歷程，她始終秉持「專業」與「責任」的信念，以行動展現堅定的領導力，不斷激勵自己前行；未來將以堅定的信念，持續守護官兵的健康與安全。