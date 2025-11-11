東哥遊艇自去年產能調配影響生產排程，並推行多元銷售通路策略，致使銷售時點遞延，現已逐步回穩，累計前三季合併營收為41.6億元，年減6.9％，稅後淨利10億元，年減17.1％，每股盈餘為10.64元。

關稅議題從今年上半年持續延燒，為市場帶來高度波動與不確定性，公司表示，如今隨著各國逐漸談妥、達成協議，全球政經情勢有所趨緩，日前剛結束的美國羅德岱堡國際船展，展期買氣相當熱絡，顯示市場對高端及精品產品需求依舊，東哥本次參展廣受好評，現已有訂單入袋，並尚有客人預約海試、議約中，有望能繳出佳績。

東哥遊艇指出，將對市場脈動與全球經貿情勢發展保持關注，以妥善採取因應措施應對潛在挑戰，並以「強化品牌優勢」為核心目標，經由增進產品競爭力、拓展銷售通路與優化客戶服務，提升營運韌性。

此外，東哥遊艇10月合併營收3.3億元，年減21.2％；累計前10月合併營收為44.9億元，年減8.1％。