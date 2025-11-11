台南市東區民族路四維地下道是台南車站前後站重要交通要道，平時車流量相當大，南鐵地下化工程四維地下道先前已完成隧道結構，但還有支撐系統拆除、回填及排水箱涵復舊工項需進場施作，預定於今年11月17日至明年11月21日進行第四階段至第六階段施工，市府交通局已規畫四維地下道的交通動線，呼籲民眾留意改道動線的引導指示牌面，依指示行車降低交通衝擊。

交通局表示，南鐵地下化工程中的四維地下道將進行第四至第六階段施工，第四階段工期90天、第六階段工期149天，施工期間分別占用南、北兩側慢車道，並將車輛導引至內側車道。

交通局說，應特別注意的是，第五階段施工將占用內側快車道進行施工，預計於明年2月春節年假後進行，工期約131天。為減低內側快車道封閉期間的交通衝擊，將開放外側機慢車道給小型車通行；另為利車輛通行順暢，也規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人可依改道動線行駛，同時可收聽警廣掌握即時交通路況避開壅塞時段。

交通局長王銘德表示，民族路四維地下道為當地民眾東西向往返重要交通要道，因配合第五階段施工需求，地下道內側快車道封閉期間，將開放外側機慢車道給小型車通行，並於地下道兩側機慢車道前方設置限2.1米的限高門架，提醒2.1米以上高度車輛改道。

鑑於內側車道封閉後只剩下單向一車道，雖然接近路口處車道會增加，但仍有影響地下道壅塞造成通行速度變慢的可能性，交通局提醒民眾可以提早出門或提前改走小東地下道及青年路等替代道路，同時也會在民族路四維地下道前後及周邊重要交通結點派出義交人員協助交通疏導，希望有效提高施工期間道路服務水準，盡可能減少壅塞狀況。