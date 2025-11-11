李文正 翻攝

北市政府警察局為打擊毒駕歪風，配合警政署政策引進新型唾液毒品快篩試劑。北市警在民國114年11月6日及7日，召集各分局與保安警察大隊第一線員警，舉辦執法教育訓練，讓員警實際操作此項新利器。因應交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」新法規，未來駕駛人若快篩呈陽性，將立即遭製單舉發並移置保管車輛；若駕駛人頑抗拒測，將重處18萬元罰鍰並吊銷駕駛執照。

北市警統計，114年1月至9月共查緝954件毒駕案件，較113年同期暴增831件。毒駕案件層出不窮，已成道路上的隱形殺手，案件數增加主因是刑法修正公共危險罪的毒駕尿液毒品濃度值，讓移送標準更明確，警方因此必須加強執法力道。

交通部近期為配合唾液快篩上路，修正新增「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19-4條。新法明確規範了唾液毒品快篩試劑的檢測程序及拒測處置。北市警引進的新型快篩試劑，能檢出大麻、依托咪酯類、FM2、愷他命、安非他命、喵喵及鴉片等7種常見毒品。警方強調，新試劑具有高效率與即時性的雙重優點。

未來員警在第一線執法時，若合理懷疑駕駛人有毒駕情形，即可要求進行唾液快篩。駕駛人一旦接受唾液快篩，結果若呈現陽性反應，警方將當機立斷，立即依違反道路交通管理處罰條例開單舉發。

警方將同時移置保管該車輛，強制執行「人車分離」措施。目的在防範未然，避免疑似毒駕的駕駛人繼續在道路上趴趴走，危害其他用路人的安全。北市警表示，相關訓練將持續辦理，待法律程序完備後，可無縫接軌投入執法。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！