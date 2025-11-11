金門許家莊園民宿負責人楊雅惠秉持「取之於社會、用之於社會」的初衷，昨(10)日攜手冠峯建設總經理許愷翊，捐贈善款10萬元協助家扶中心籌辦扶幼助學愛心園遊會，連續16年以實際行動關懷弱勢家庭與兒少教育發展，傳遞社會溫暖。

楊雅惠表示，讓公益服務成為生活的一部分，是她始終堅持的理念！她相信，企業的成功應該與社會的幸福同行，只要願意從心出發、以行動回饋，就能讓愛心不斷循環，讓希望持續延伸。此次以實際行動實踐公益，期盼拋磚引玉，讓更多人一同投入善的循環，讓溫暖在金門持續蔓延，成為支持弱勢家庭與孩子們最堅定的力量。

家扶扶幼主委楊肅謙指出，楊雅惠不僅是家扶長期捐款人，其夫婿許燕輝，同時擔任金門家扶扶幼副主委，積極參與地方宗教與教育公益活動，今年更與孩子攜手投入公益活動，已連續16年於家扶寒冬送暖園遊會慷慨捐助，成為家扶中心最堅定的後盾與溫暖的力量。

楊肅謙強調，此善舉為家扶注入源源不絕的助力，更成為地方善心的典範，他們以長年如一的行動，用實際行動陪伴孩子成長，也激勵更多鄉親響應公益。感謝社會各界長期的支持與贊助，讓寒冬不再冰冷，讓每個孩子都能在愛與希望中茁壯成長。

家扶中心主任洪依帆感謝許家莊園民宿及冠峯建設對弱勢兒少的關懷與支持，長年投入扶幼助學行列，以實際行動展現對公益的熱忱與責任。

家扶中心說明，扶幼助學愛心園遊會將於11月30日上午在行政院金馬聯合服務中心前廣場舉辦，邀請各界愛心人士共襄盛舉。今年也將持續發放每戶服務家庭2000元賣場禮券，協助弱勢家庭採買生活物資與年節所需，目前距離目標仍有一段距離，期盼凝聚更多社會善心力量，讓孩子們在寒冬中感受溫暖，並在關懷中看見希望。

金門家扶中心誠摯邀請各界共同支持扶幼助學愛心園遊會，成為孩子的重要他人，陪伴他們走過寒冬、迎向充滿希望的未來。洽詢專線：082-326139。