越南黑胡椒又檢出蘇丹色素！食藥署今日公布，2批逾23公噸越南進口黑胡椒粒，被檢出蘇丹色素四號，依規定須在邊境銷毀，不得退運。近半年越南黑胡椒不合格率12.5％，已被檢出6次蘇丹色素，我國邊境針對越南黑胡椒持續採監視查驗，也就是100％檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

食藥署每周例行公布邊境檢驗不合格名單。本次有2批分別由輸入業者「欣臨企業股份有限公司」及「珮鈞有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據《食品安全衛生管理法》屬不得使用物質。欣臨企業進口103.9公斤、珮鈞公司進口23000公斤，全數須在邊境銷毀，不得退運。

食藥署統計，近半年受理產地為越南的黑胡椒，報驗56批，檢驗不合格7批，6批不合格原因為檢出蘇丹色素，另1批為農藥殘留不合格，同樣來自珮鈞有限公司，不合格率12.5％，食藥署自113年11月8日至115年11月4日止，針對越南黑胡椒在邊境採監視查驗，每批都要檢驗，100％蘇丹色素合格才可輸入。

另外，本周也公布2批由輸入業者「東遠國際有限公司」，分別自法國及義大利輸入的乾酪，檢出大腸桿菌不合格，必須退運或銷毀。第1批法國乾酪，在5樣品中每公克檢出大腸桿菌最確數介於21至160；第2批義大利乾酪，在5樣品中每公克檢出大腸桿菌最確數介於15至43。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，依「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值，介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。

食藥署從114年11月11日起至114年12月10日止，針對法國乾酪在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20％至50％；針對義大利的乾酪在邊境維持一般抽批查驗。