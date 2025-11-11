獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的烏紗帽似乎岌岌可危，他在東契奇（Luka Doncic）交易案、調漲門票售價之後招致許多球迷怨恨，加上獨行俠開季3勝7敗的難堪成績，美媒ESPN記者麥克曼（Tim MacMahon）鐵口直斷哈里森將在本季下台。

麥克曼說：「獨行俠最近諸事不順，以現況而言，我相信哈里森被開除只是早晚的問題，極有可能在季中發生。或許他們能力挽狂瀾，也許他能脫離火燒屁股的困境，但每次我認為他們的情況不能更糟的時候，他們總有辦法持續探底。」

獨行俠幸運抽到狀元弗拉格（Cooper Flagg），然而後場大將厄文（Kyrie Irving）還在養傷，前場主力安東尼戴維斯（Anthony Davis）也受傷缺陣，新來的羅素（D'Angelo Russell）場均僅11.9分，克雷湯普生（Klay Thompson）身體不適，投籃命中率暴跌至31.6%。

東契奇交易案點燃球迷怒火時，麥克曼當初還站在獨行俠高層的立場說話，哈里森看似出奇招後續卻沒有什麼高明的策略，如今麥克曼也轉向看衰哈里森，預言大家不久就會見到老闆杜蒙特（Patrick Dumont）落下鍘刀。「在東契奇交易案後，當時杜蒙特其中一句令人髮指的名言是『我們相信哈里森』，我可以告訴你們，他現在對哈里森的信任已經蕩然無存了。」