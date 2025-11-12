獨行俠球迷聚集抗議哈里森。（美聯社資料照）

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）12日遭到球團老闆杜蒙特（Patrick Dumont）解雇，球迷高呼大快人心，但也有人感嘆為時已晚「遲到了9個月。」哈里森賣掉招牌巨星東契奇（Luka Dončić），原本應該以超級頂薪留下的東契奇已在8月和湖人續約成功。

美媒《雅虎體育》引述某位匿名高層的看法：「他們必須開除哈里森，交易大球星並沒有錯，但你必須在整個聯盟評估，透過公正的程序取得合理的價碼。」

交易案完全是秘密進行，東契奇本人都不知情，還在達拉斯買了新豪宅，消息靈通的大記者查拉尼亞（Shams Charania）也表示這個交易案是他生涯最具衝擊性的新聞。

獨行俠從湖人獲得安東尼戴維斯（Anthony Davis），哈里森堅信他是總冠軍拼圖，雖然不是戴維斯的錯，但他轉隊首秀即受傷，無法阻止球迷遷怒到他身上。東契奇遭到背叛而心寒，除了湖人球迷，這樁交易案沒有為太多人帶來快樂與信心。

另一位匿名高層評論：「獨行俠老闆原先支持這項交易案，現在又叫哈里森背黑鍋，這個行業真是嚴酷。」

哈里森曾數度堅定表示不會後悔這個決定：「要把眼光放遠，有些決策注定不受歡迎，但這是我的份內工作。」隨著球迷的怒火滔天，哈里森生命受到威脅，球團為此升級保全，後來哈里森坦承有點低估了東契奇在球迷心中的地位。

今年開季3勝8敗讓哈里森失去最後的救命稻草，美媒ESPN記者麥克曼（Tim MacMahon）前幾天預告了哈里森的下場：「老闆杜蒙特一度充分信任哈里森，如今這份信賴已煙消雲散。」