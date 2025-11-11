停車格並非先搶先贏，高雄市苓雅區福安路上一處停車格，昨（10）日有女子見有空位，便回轉準備停車，沒想到遭身穿車行制服男子阻擋，還疑似出言恐嚇，讓女子驚呼「你不能這樣」。警方表示雖未接獲報案，但人肉占位行為已違反道交條例，若涉及恐嚇更可依刑法送辦。

該女子於Threads平台貼文指出，昨日有女子在福安路上找車位，見對向有空位，便回轉前往停車，沒想到車頭剛進車格，就遭疑似車行老闆的男子阻擋，口氣不好稱已經有人要停，更一度讓女子感受到恐嚇氣息，嚇壞喊「你不能這樣」。

雖然僵持約1分鐘後男子退讓，但仍讓女子不滿於貼文說，大家「車位是給車停的，不是給人站的」。網友齊聲留言砲轟男子行為惡劣，批評「車位不是先搶先贏」、「做生意的店家還敢這樣搞？」

轄區警方表示，此案未接獲當事人報案，不過中行人占用停車位行為，已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通者」，可處500元罰鍰；若進一步有人身威脅情事，更可能涉及刑法恐嚇罪。