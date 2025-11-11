衛生福利部今(11)日舉辦第12屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮，其中衛生福利部臺北醫院有「優良醫師獎」的門診主任暨骨科醫師楊士賢、「新人獎」的失智症中心主任暨神經內科醫師吳俊毅，以及再度榮獲「臺灣e院醫療諮詢服務獎－績優個人獎」的婦產科醫師曹國桃，3位醫生透過實體照護與線上諮詢雙軌並進的服務獲獎，備受外界肯定。

楊士賢表示，在看診的時候自己會多為病人想、多問一句，例如有位下肢骨折的病人在回診時說了腹部有不明疼痛病徵，便很「雞婆」的幫忙安排腹部電腦斷層檢查，結果發現腹腔內有腫瘤，隨即轉介婦產科團隊接續診治，後續確診為卵巢癌，經早期治療後，病人目前追蹤狀況良好，未再復發；強調在高齡化社會與多重共病日益普遍下，透過細膩的問診、主動的臨床警覺與跨科合作，提升病人整體健康與未來生活品質。

吳俊毅則是提到，看到原本癱在病床上、無法言語與行動的病人，在經歷過治療後，能走進門診打招呼，病人和家屬都很開心，自己也很為他們開心，這就是他一開始從醫，還有選擇走神經內科最大的動機和成就感的來源。

而長期透過「台灣e院」醫療諮詢平臺，回覆民眾關於婦產健康、懷孕生產及相關疾病疑問的婦產科醫師曹國桃，以專業且同理心的文字溝通，減輕民眾面對健康問題時的不安與焦慮；對於持續投入線上健康諮詢的努力與貢獻，透過即時且正確的醫療資訊傳遞，時刻守護婦女的健康，再度榮獲「113年度台灣e院醫療諮詢服務優良個人獎」。