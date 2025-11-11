TPBL職籃賽季才剛開打，衛冕軍新北國王就拋出震撼彈，今（11日）宣布與總教練約翰（John Patrick）及助理教練馬賽爾（Lars Masell）分道揚鑣，開季僅打7場比賽，留下3勝4敗戰績黯然離開。新任總教練人選尚待球團公布，但許多球迷敲碗已經退役的林書豪能夠回歸執教。

新北國王公告，經雙方溝通與討論後，球團與總教練約翰（John Patrick）及助理教練馬賽爾（Lars Masell）達成共識，正式結束合作關係。感謝約翰教練陪伴團隊度過賽季初期的重要時刻，與助理教練馬賽爾在訓練與球員溝通間提供協助，並完成階段性任務。

新北國王表示，對於兩位教練在任期間的付出與貢獻給予肯定，並祝福約翰與馬賽爾未來的執教生涯一切順利。新北國王雖是衛冕軍，但陣容相較上一季有不小變動，開季戰績僅在七支球隊中排名第五。

許多球迷在貼文底下敲碗，希望球團能邀請林書豪回來執教，引發熱烈討論，林書豪於8月底退休，退休後將重心放在家庭與公益活動的他，不時會在社群平台上分享動態，日前宣布於12月底在台北舉行見面會，與粉絲朋友分享籃球與人生故事。