TPBL新北國王在2025-26賽季例行賽只打了7場、戰績3勝4敗，球團11日宣布換掉本季加入的外籍新總教練約翰（John Patrick）及助理教練馬賽爾（Lars Masell），並由還是球員的「小胖」洪志善暫時接任總教練，國王總經理毛加恩12日賽前也親自透過記者會說明，表示球隊本季方向不是重建，而是以連霸為目標，以現階段來看目前和約翰的合作不太樂觀，才迅速決定換帥。

毛加恩提到，球隊目前3勝的對手都不是完整陣容，反倒是輸掉的4場是面對完整陣容的隊伍，加上目前東超1勝2敗，以結果論確實不盡理想，「或許大家會想是否應該多給點時間，但國王雖然因為原本的總教練萊恩和當家球星林書豪退休，上季冠軍陣容不完整，來認為國王要進入重建期，但我們對於這個賽季不是要重建，而是要再拚1座總冠軍，考量過後認為無法再拖更久時間去嘗試，因此快速決定換總教練。」

選擇讓洪志善戰代總教練，毛加恩回應：「一直看好小胖未來退休後走教練這條路，這幾年他在隊上扮演球員跟教練溝通橋樑，球隊對他也很信任，看好現階段他是可以幫助國王隊能有穩定的發展，能讓球隊快樂打球、把特色打出來，球員發揮擅長地方，同時他有點傷，剛好有時間復健，期待他扮演這角色帶給國王更多價值。」

毛加恩補充，在球隊公布和約翰結束合作後，從多位經紀人那邊收到大概100封訊息在詢問，不過目前短期內先不找新的外教，會先把去年好的和今年好的部分混合，尊重洪志善想要的方式，希望讓球員可以打得有熱情。