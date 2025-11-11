苗栗市月前發生邱姓毒品假釋犯，竟在街頭持刀隨機攻擊殺傷2名學童及一名林姓男子案，苗栗地檢署承辦檢察官昨（10）日偵結，以邱姓被告涉犯兒童及少年權益保障法，以及刑法故意對兒童犯殺人、殺人未遂等罪嫌提起公訴，並具體求處無期徒刑，以示儆懲。

檢方調查表示，邱姓被告於2025年10月2日上午，先施用安非他命後，於當天下午，騎乘普通重型機車上路，並基於殺人犯意，先將菜刀以黑色膠帶綑綁於左手，隨機尋找作案目標，於同日下午3時42分許，行至苗栗市社寮街115號前時，見徐姓國小學童步行於道路，調頭下車靠近徐童，持菜刀朝刺殺徐童頸部、胸部，徐童掙脫逃跑至苗栗市中正路統一超商內廁所躲避，邱嫌仍尾隨跟至統一超商前，再刺傷林姓男子，稍後又見丁姓國小學童經過，再以右手抓住丁童，持刀朝其胸口直刺，幸有黃姓老師奮力將邱嫌與丁童分開，邱嫌乘隙逃逸。

檢方指出，邱姓被告隨機持刀對素昧平生的多位被害人身體要害攻擊，被害人都與邱嫌毫無嫌隙、糾紛，在邱嫌行兇前，被害人也未對他有任何刺激其情緒的行為，尤其是其中2位被害人是就讀國小的柔弱女童，對邱嫌攻擊，幾無反擊能力，除造成被害人極大的身心創傷外，行兇過程既為多人所目睹，危害公共秩序與社會安寧甚鉅。

檢方強調，邱嫌曾於2015年間，持剪刀向多位被害人揮刺而犯殺人未遂等案，經法院判處重刑並執行完畢，可見邱姓被告對刑罰反應力極為薄弱，更有持利器隨機攻擊被害人要害部位的兇殘習性，為保護重要法益及社會安全，就邱嫌所為成年人故意對兒童犯殺人未遂、殺人未遂等罪嫌，都具體求處無期徒刑，以示儆懲。

