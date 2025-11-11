登革熱疫情擴大！疾管署公布，國內上周新增4例本土登革熱病例，其中高屏爆發一起群聚感染，包括高雄鳳山一名39歲男性，及屏東萬丹50多歲及20多歲女性，3人皆有元泰街攤集場活動史，初步判定為群聚事件，正在進行病毒基因定序；另一例則為新北汐止60歲女性。

疾管署副署長曾淑慧說明，國內上周新增4例，其中新北個案為60多歲女性，感染登革病毒第一型，經基因定序結果，與今年台北市內湖區1例越南境外移入個案相似，達99.8％，但兩例住家距離較遠，且內湖個案於可傳染期間與此案無相同活動史，推估社區有隱藏性感染源，預計監測至11月29日。

疾管署今日公布，國內上周新增4例本土登革熱病例。（李念庭攝）

高雄個案為30多歲男性，屏東今年首例則為50多歲女性，兩人皆感染登革病毒第二型，屏東另一名個案為20多歲女性，病毒仍在檢驗中。曾淑慧指出，3例之間有流病相關，屏東第2例與第1例居住地只相差120公尺，活動地與高雄個案工作地只相差130公尺，且3人都有萬丹鄉元泰街市場及市場周邊活動史，初判為群聚事件，正在進行基因定序中。

疾管署表示，3名個案接觸者目前均無疑似症狀且檢驗均為陰性，衛生單位已安排個案活動地擴大疫情調查及孳生源查核、戶內外化學防治等防治工作，同時加強元泰街市場攤商衛教宣導及健康監測，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，落實孳生源清除及防蚊措施，出現疑似症狀請儘速就醫。疾管署防疫醫師林詠青說明，高屏3例一開始發病症狀很典型，高燒38～40度，伴隨頭痛、骨關節疼痛，肌肉痠痛。3例發病日期相當接近，分別為3日（高雄）、6日、7日（屏東），加上3人有相同活動史，推測並非一個傳一個，而是都被蚊子叮咬才感染。

至於國內其他本土疫情，台南市第三型登革熱群聚，近期未再新增個案，預計監測至11月24日，與上述4例個案無流病關聯性。餘高雄市楠梓區本土個案及桃園市、臺北市及宜蘭縣疫情均已監測期滿。

疾管署統計，今年截至11月10日，累計29例本土登革熱確定病例，分別居住高雄市14例、桃園市7例、台南市3例、屏東縣2例、宜蘭縣、台北市、新北市各1例，無重症或死亡病例。另累計223例境外移入病例，為近6年同期第三高，多自東南亞國家移入，以印尼61例最多，其次為越南、菲律賓、泰國。

疾管署提醒，目前白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且受鳳凰颱風影響，各地降雨增加，利於病媒蚊孳生及傳播，請民眾做好防颱措施，風雨過後主動巡視家戶內外環境，清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。