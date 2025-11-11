「情歌王子」張信哲於英國時間9日假倫敦 OVO Arena Wembley舉辦「未來式 OUR STORY 世界巡迴演唱會倫敦站，也是他生平第二度插旗英倫開唱，這場倫敦站好事多磨，原本早在五年前就要舉辦，但因疫情阻隔，終於在2025年的現在圓滿了。這場相隔五年的演出是整個巡演的第103場，也是他七年「未來式」旅程中的重要里程碑。

而今時隔五年「未來式」終於重返倫敦。張信哲登上舞台，滿懷感慨地向全場觀眾致意：「謝謝、謝謝，這個讓大家久等了。」隨即興奮喊出：「我在這邊還忍不住要講-倫敦，我來。」全場掌聲與歡呼聲瞬間掀起。他笑問觀眾：「也不知道今天是暖氣太強，還是大家太熱情？」又說：「太熱情嗎？都有嗎？」語畢脫下外套，掀起全場第一個高潮！

張信哲日前在英國倫敦開唱，與蓋瑞巴洛相見歡。（潮水音樂提供）

張信哲日前在英國倫敦開唱。（潮水音樂提供）

他在台上回憶：「其實，本來『未來式』演唱會的海外第一站要設在倫敦，可是呢，好事多磨，遇到了疫情。對，隔了五年，才在倫敦上演。」又感性表示：「本來是想在倫敦開頭，把祝福帶向世界的每一地，但沒有關係，我們終還是相聚在一起了。」

在演唱過程中，張信哲激勵說：「謝謝大家今天到現場來給我加油、鼓勵。」他開心看到台下粉絲殷殷期盼的臉龐，有老朋友、大朋友，也有小朋友，笑說：「大家看起來都年輕、氣色好！」也問候大家身體健康，全場觀眾齊聲回應「健康！」讓他開懷：「真的非常感謝大家，我也很健康，終於熬過了這個疫情，重新聚集在倫敦，一起實現之前約好的演唱會。」

最令人驚喜的是，〈太想愛你〉作曲人葉良俊也現身倫敦站，親臨現場力挺張信哲，兩人重逢畫面引發觀眾驚呼與熱烈掌聲。張信哲深情說：「其實對我來說，我非常珍惜跟你們相聚的每一刻、每一分、每一秒。謝謝。我知道有很多朋友從世界各地飛過來，對吧？謝謝！」他溫柔地問：「下一站，還會繼續陪嗎？」觀眾齊聲回應「會！」他笑著說：「真的，謝謝非常可愛的你們。」並在壓軸曲〈愛如潮水〉與粉絲大合唱。

張信哲日前在英國倫敦開唱。（潮水音樂提供）

張信哲將於11月14日空降巴黎站，售票大開紅盤，僅餘零星門票正於 Ticketmaster.fr 熱賣中，敬請樂迷把握，粉絲更用力敲碗雪梨、墨爾本、奧克蘭與東京站。提到與英國的再續前緣，張信哲此行也特別與音樂老朋友「接招」（Take That）之「英倫天王」蓋瑞巴洛（Gary Barlow）再相逢，兩人曾於2019年攜手合作英文新歌〈A Matter of Love〉 。

2019 年兩人初次碰面時，見面都在聊音樂，當下忘了合照留念，張信哲原以為隔年「皇家亞伯廳」演唱會就會再見面，沒想到一別六年，連一張合照都沒有。這次一重逢，兩人見面就笑說：「這次要先拍照。」