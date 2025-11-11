「綜藝天王」胡瓜在YouTube《下面一位》前往新加坡出差，寵粉的他不僅沿路滿足粉絲心願，還在新加坡著名的夜間動物園禮品店瘋狂購買，讓被迫成為人體購物籃的賴慧如都羨慕的直呼：「也太寵粉！連我都想去抽獎了！」

胡瓜在頻道中記錄著他從台灣出發到新加坡旅遊的點點滴滴，胡瓜從機場一路到免稅店遇到許多粉絲，胡瓜展現親民模樣，熱情的和大家打招呼，面對拍照等所有要求都來者不拒，還有觀眾要求他原音重現「下面一位」，他也大方滿足。

胡瓜在新加坡剛好遇上榴槤季，他透過民間友人帶路，造訪榴槤王，一看到榴槤不只大口狂聞香氣，一口氣吃了不同品種的榴槤，一度欲罷不能，，完全陷在榴槤的世界裡。

胡瓜和加入旅程的賴慧如大啖新加坡美食，也到新加坡夜間動物園遊玩，首次參觀的胡瓜在遊園前笑問：「這個時間到底是來看動物還是被動物看？」後來他搭乘巴士，欣賞各種動物的夜間生態，體驗台灣沒有的特殊景象。