台72線延伸至台61線計畫自107年啟動，總經費約96億元，將以高架跨越後龍溪銜接台61交流道，完善苗栗東西向快速路網。計畫經行政院110年核定可行性研究，並進入綜合規畫及環境影響評估階段。當年原規畫擬聯結台61線，但因居民抗爭停頓，留下交通斷鏈。縣府近期提出優選路線，引發部分民眾關注。縣長鍾東錦表示，好的方案就要堅決支持，他願親上第一線協助推動專業方案。

早年台61線至台1線區間曾採土堤路堤方式直線穿越農業區，造成土地紋理分割，招致地方強烈抗爭。在無法取得用地情形下，計畫一度中止推動。107年後，公路局依行政院決議啟動台72線延伸至台61線可行性研究，並於110年10月獲行政院正式核定，後續進行綜合規畫及環境影響評估，目前已進入期末報告階段。114年10月，綜合規畫報告書已提交公路局審議，預計建設計畫獲中央核定後6年內完工通車。

縣府交工處長古明弘表示，經顧問公司專業評估，優選方案採「方案1直線案」，與前期核定路廊方案2明顯不同。方案1經費約96億元，須拆遷5戶（含3間鐵皮屋）；方案2經費約102億元，需拆遷35戶，影響範圍較大。方案1採高架方式跨越台1線、台鐵及北勢溪，增設台61線系統交流道，橋下設置側車道供農路通行，並可作多功能用途兼具經濟效益與土地利用。

台72線延伸至台61線綜合規畫階段路廊調整自107年起啟動，近期優選方案引發部分地方關注。縣府表示，將秉持「減少拆遷、降低影響、尊重專業」原則，全力支持交通部公路局及顧問公司推動方案，並協助中央加強與地方溝通，減少誤會與分歧。

古明弘指出，自去年地方陳情至今尚無定論。去年底原4條路線縮減為2條方案，議長、鎮長及公路局皆傾向方案1，並已設計相關計畫。今年8月中旬，公路局曾要求地方先行凝聚共識，但上周會議有人提交300多名民眾陳情書，公路局表示若無共識，計畫可能解除。後續後龍鎮公所調查發現，多數陳情者非後龍居民。縣府要求統整並呈現地方支持意見，以反映真實民意。

縣長鍾東錦強調，台72線延伸完工後，將縮短台61線後龍至大湖、獅潭及泰安地區車程至30分鐘內，完善山海路網，促進觀光及產業發展。他表示，好的方案就要堅決支持，地方建設是為提升鄉親生活品質，中央同意，地方應全力以赴，他願意親上第一線協助推動專業方案。

縣議員鄭秋風表示，台72線延伸計畫是地方多年期盼的交通建設，整體民意普遍支持，僅少部分居民有不同意見。他指出，若爭議延宕，可能影響工程進度與地方發展，並強調縣府應依法行政、積極溝通，兼顧民眾權益與合理補償，確保計畫順利推動，完善路網並帶動地方共榮。