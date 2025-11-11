韓國男團「東方神起」隊長允浩，出道22年推出個人首張正規專輯《I-KNOW》，並接受台灣媒體書面訪問，暢談創作理念與心路歷程，允浩表示：「如果說之前透過迷你專輯展現了我的色彩,那麼這次的《I-KNOW》可以說是透過音樂完成了我的故事敘事。」這張專輯不僅承載著他當初夢想成為歌手時期的心境和回憶，更包含了出道超過20年後對於表演的苦惱和反思。

《I-KNOW》專輯名稱《I-KNOW》與允浩的藝名「U-KNOW」自然地呼應。他說：「『I』是從我自身出發，想呈現充滿真實的我的第一個故事。聽這張專輯的人，應該能感受到我的想法與我對今後挑戰的決心。」概念獨特地分為「fake」和「documentary」2種版本，允浩解釋：「如果將我的外在形象視為『fake』的話,那相對地也包含了我實際所感受到情感與經驗的『documentary』內容。」看似不同的概念，終究是在他內心共存的故事，能將這樣的故事融入同一張專輯並進行各式各樣的解析，透過音樂展現這個過程，正是這次的新挑戰。

允浩接受台灣媒體書面訪問。（SM Entertainment提供）

2首主打歌〈Body Language〉和〈Stretch〉，各自展現不同面向。允浩分享：「〈Body Language〉比起說話更強烈，是首表達了超越言語溝通的愉快歌曲。無須言語，也能透過表演傳達情感，這點非常有魅力。」而〈Stretch〉則讓他用音樂詮釋出真實的一面，「為了守護表演的真心,有過很多苦惱與努力，這首歌讓我用音樂詮釋出我真實的一面，所以很喜歡。」他特別補充道：「2首歌以不同視角剖析同個主題，〈Stretch〉發揮了我原本的優點，〈Body Language〉展現了我有個性又調皮的新面貌，希望大家在欣賞的同時也能享受這樣的反差。」

問及若要對出道第1年的自己提出建言會說什麼時，允浩說有3句話，首先是「不用一個人做所有事情也可以」，因感悟到舞台最重要的是與粉絲們的默契，希望能相信「觀眾會彌補我的不足」這一點就好了；其次是「你可以再更相信自己一些」，強調即使經驗不足，但如果能相信粉絲和觀眾的支持，直率地去展現就好了；最後則是「你已經做得很好了」，為自己勉勵打氣。

對於如何保持積極態度，允浩坦言：「雖然很難每時每刻都保持積極的一面，但我堅信『相信我自己的瞬間,視線就會發生變化』這句話。」雖然以前也曾因他人的視線或評價而動搖，但現在他把這個也看作養分，真誠地展現自己的信念。想抒發壓力時，他會依據當天的心情看電影，「鬱悶的時候看動作片、心情好的時候看愛情片或喜劇片，而且透過看各種電影或電視劇也能獲得靈感。」此外，他也進行各種活動，常做格鬥或有氧運動，最近也愛上了旅行，「去沒去過的地方看看、感受，留下照片或影片，這個紀錄的過程，對我來說非常療癒。」也笑曝自己越來越關心時尚，對研究TPO服裝穿搭原則或用衣服表現心情的方法產生了興趣。

如果要用一個詞來形容2025年的允浩，他選擇了「好奇心」，並解釋道：「『我想成為什麼樣的歌手』這樣的好奇心延續到了現在的專輯，對於『如何用表演和舞蹈、影像和音樂來表現我的想法』這樣的苦惱也全是因我的好奇心才開始的，這個好奇心今後也會成為引領我音樂和表演的原動力。」

允浩也分享了對台灣的印象，很開心每次在台舉辦過許多次公演，粉絲總是熱情迎接、歡送，留下許多溫暖的回憶。如果再度拜訪，他想在瞭望台欣賞美麗的夜景，也想吃好吃的食物，還想去九份看看，「看照片時，這種異國的氛圍讓我印象深刻，如果有機會的話，想親自去體驗各種事物。」最後不忘對台灣粉絲表達感謝：「非常感謝大家一直以來的等待與不變的支持，雖然很遺憾不能經常見面，但總是能感受到各位的心意。下次有機會的話一定會與大家見面的！這次首張正規專輯《I-KNOW》收錄了很多我的真實故事，請多多為我加油，期待我今後一步步前進的樣子，希望大家多多支持和喜愛！」