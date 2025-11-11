古曜威將於發行孤獨三部曲，最終章〈只剩孤單陪我回家〉，古曜威選在雙11單身節，發布了三張單曲封面照，邀請粉絲們幫忙決定最終的封面照，經紀人透露第三部曲〈只剩孤單陪我回家〉，製作團隊是蕭亞軒御用的唱片製作人外，服裝設計師與BLACKPINK Lisa是同品牌設計師。

他們預告除了造型上，以灰、黑低調色系呈現之外，整首歌散發著濃烈的孤獨感，這首歌建議大家戴耳機收聽，會聽到很多小細節上的處理，更希望大家會喜歡古曜威的新歌。

古曜威這次的封面照特地前往泰國曼谷拍攝，更帶上了高達十多人的團隊在當地進行了四天的拍攝，回想起這段工作過程，古曜威分享：「出發前，我內心有點期待，但又想乾脆在台北拍就好，因為很擔心飛出去這幾天，家裡的貓咪(酷弟)該怎麼辦，還好好友願意每天來幫忙餵食跟照顧，才讓我放心的前往曼谷工作。」

在曼谷的四天，除了拍攝外，經紀人跟古曜威瘋狂的搭著保母車，四處探索當地美食及按摩，古曜威透露：「雖然只待了四天，但我們前後按摩至少6次以上，真的在忙碌的拍攝後，能夠立刻按摩得到放鬆，這趟來曼谷，真的超值得。」