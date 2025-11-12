周三南韓KOSPI指數收盤上漲44點或1.07%，為4150.39點。成交量為適中的3.27億股，價值15.43兆韓元(約新台幣3349億元)。

在科技股拖累下，該基準指數開低。但隨著大型股的反彈，該指數收盤逆轉了走勢。

美股隔夜漲跌互見，道瓊上漲1.18%，那斯達克下跌0.25%。此前軟銀集團出售在輝達的全部股份，協助為人工智慧(AI)投資提供資金，隨後華爾街科技股走弱。

南韓總統李在明在周二指示，為長期的股票投資人提供稅收優惠措施。

分析人士說，在美國政府結束停擺方面的進展，繼續提振了投資人信心。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，政府關門即將結束的預期，提振了投資者人氣，但由於缺乏新的上行動能，韓國Kospi指數的漲勢有限。

在首爾股市，汽車股和能源股領漲。

現代汽車股價上漲2.42。規模較小的起亞汽車上漲2.24%。

HD現代重工股價上漲0.37%。煉油企業SK Innovation上漲3.43%。

在下跌的股票當中，三星電子下跌0.39%，至10.31萬韓元。晶片巨頭SK海力士下跌0.32%，至61.7萬韓元。

截至收盤，兌美元匯率為1465.70韓元，較前一個交易日下跌2.4韓元。