依據國際貨幣基金（IMF）10月全球經濟展望報告指出，由於關稅衝擊較預期更為溫和，全球經濟成長率今年上調至3.2％，高於7月預估3.0％，但明年小幅收斂至3.1％。另外，S&P Global公布今年10月全球製造業PMI為50.8，其中印度、泰國、越南等國家製造業景氣恢復擴張，而美國雖亦呈現擴張，但仍有庫存累積的隱憂，大陸整體製造業活動則稍有改善，綜上顯示製造業雖維持微幅擴張，然政策不確定性和關稅發展仍將影響成長動能。

在航運市場供需部分，Alphaliner今年10月報告指出，2025年全球航運供給成長達6.8％，需求成長約2.0％，供給持續增加，但需求成長相對平緩，整體仍呈現供過於求的情況，惟在環保法規要求如歐盟EU ETS與FuelEU Maritime的實施，減碳標準逐年趨嚴情況下，降低航速或淘汰老舊船舶為必要應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。

今年第四季業務面因中美關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益；近洋市場及其他市場如中東市場第四季在貨量支撐下預期市場穩定，但其他影響艙位供給因素如因應中東衝突緩解，航商繞行好望角情況，以及歐洲塞港議題，皆需審慎評估情勢發展; 陽明表示，將依市場需求靈活調整營運策略，強化攬貨並提升艙位多段利用機會，以維持穩健表現。