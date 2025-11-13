「OMG！我的行李還在後車廂！」台中烏日區日前上演一場深夜驚魂記！呂姓女子剛從台北訪友搭高鐵返家，不料，多元計程車司機疑急著跑下一單，竟忘了打開後車廂便駛離。呂女眼睜睜看著行李隨車消失在夜色中，只能在車後狂追，急得像熱鍋上的螞蟻！所幸在員警積極協助下，順利將行李物歸原主。

烏日警分局五光派出所於日前玲凌晨零時許接獲報案，呂女表示，行李箱內有重要文件和個人用品，但計程車司機電話又打不通。員警了解原委一面安撫她的情緒，一面查看乘車資訊查詢車牌電話，展開「尋車任務」。經過員警積極聯繫，終於皇天不負苦心人聯繫上該名司機大哥。司機一聽，才驚覺自己「代誌大條」，連忙表示會立即將行李箱送回派出所。

從報案到行李回到手中，整個過程竟然花不到一小時！就在大家鬆一口氣等待行李時，員警意外發現，焦急的呂女竟然是所內服務長達20年的警察志工大姐的女兒！

志工大姐得知此事後，儘管已是深夜，仍立刻從家中趕到派出所，看到女兒的行李失而復得，她感動地說：「真的太感謝你們了！無論案件大小，都這麼重視人民的感受！」她對同仁們積極為民服務的精神，表達了最深的讚賞與驕傲。

臺中市政府警察局烏日分局分局長劉雲鵬呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具或計程車，務必於下車前檢查隨身行李及物品，並留意所搭乘之車號，避免遺落造成不便，多一分細心，即多一分安心。