眼皮跳是福還是禍？一名患者因右眼皮持續跳動，納悶「是不是有什麼毛病？要不要特殊的治療」。眼科醫師王孟祺今（13）日表示，眼皮跳動可能和攝取咖啡因、疲倦、生活壓力等因素有關，若症狀持續數月或範圍擴大至臉部，就可能是腦幹腫瘤、多發性硬化症等神經系統疾病，應多留意。

王孟祺在臉書發文表示，眼皮跳動一般來說不是疾病，但跳動時確實會讓人心神不定，也不知道是財星降臨，還是大禍臨頭，但眼皮跳動有個專業術語叫作「眼輪匝肌纖維顫動」，是指局部眼皮肌肉不由自主且輕微、快速地反覆抽動，通常只在單眼發生，和咖啡因攝取、疲倦、生活壓力等因素有關，其中大多數是良性無害，且持續幾天後會自行緩解，但有時可能連續數周才消失。

他表示，目前尚無特殊藥物可治療眼皮跳動，患者應以平常心對待這個情況，並放鬆情緒、調整作息，盡量不要食用剌激性的食物或飲料，至於坊間流傳「左眼跳財，右眼跳災」只是俗諺，左右眼皮跳動在醫學上並無不同的意義。

不過王孟祺提醒，民眾若眼皮跳動持續數月，或肌肉抽動的範圍由眼皮擴及臉部肌肉，就應留意，可能意味有較嚴重的神經疾病，例如腦幹腫瘤、多發性硬化症，可前往神經科就診，並由專家評估詳細情況。